Ankara'da hava nasıl olacak? işte 22 Mart hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Mart 2025 Cumartesi günü için Ankara'nın hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, haftanın geri kalanında sıcaklıkların artması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre Ankara’da bugün hava sıcaklığı en düşük 3, en yüksek 11 derece olacak. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde seyredecek.

Nem oranının ise %34 ile %53 arasında değişmesi bekleniyor.