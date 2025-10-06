Ankara’da inşaatta feci kaza: Yük asansörü ikiye ayrıldı, kuzenler hayatını kaybetti

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Mamak ilçesi Ege Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yapımı süren 15 katlı apartmanın 12. katında bulunan yük asansörü, üzerinde çalışan iki işçiyle birlikte bir anda ortadan ikiye ayrıldı.

Asansörün kopmasıyla birlikte aşağıya düşen işçilerin E.A. (36) ve N.A. (19) adlı kuzenler olduğu belirlendi. Her iki işçi de metrelerce yükseklikten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞANTİYEDE ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Kazanın ardından çevrede büyük panik yaşandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde, yük asansörünün ikiye ayrıldığı ve kuzenlerin bu sırada aşağıya düştüğü tespit edildi.

Belediye ekipleri, güvenlik gerekçesiyle inşaat alanında tüm çalışmaları durdurdu ve şantiye çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda, hayatını kaybeden iki kuzenin cansız bedenleri bulundukları yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.