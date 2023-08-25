Ankara'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi!

Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

Ankara'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi!
Ankara'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi!
Editör: Süleyman Daban

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 51 bin 300 paket bandrolsüz sigara ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1540 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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