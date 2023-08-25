Ankara'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi!

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 51 bin 300 paket bandrolsüz sigara ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1540 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.