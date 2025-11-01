Ankara’da kalp krizi sanılan ölümler cinayet çıktı! Otopsi sonucu kan dondurdu

Ankara’da 44 yaşındaki Ulviye K.’nın ölümüyle başlayan soruşturma, korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz şubat ayında sabah saatlerinde “fırına ve yürüyüşe gidiyorum” diyerek evinden ayrılan Ulviye K., dini sohbet grubundan tanıdığı A.A. ile parkta buluştu. Kadın saatler sonra evinde eşi tarafından ölü bulundu.

İlk incelemede ölüm nedeni kalp krizi olarak değerlendirildi. Ancak otopsi raporunda vücudunda dört farklı etken maddeye rastlandı ve çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİNCİ KURBAN ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma derinleştikçe yeni bir bağlantı ortaya çıktı. Şüpheli A.A.’nın, geçtiğimiz kasım ayında benzer şekilde şüpheli biçimde ölen başka bir kadının da ölümünden sorumlu olabileceği tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla yapılan fethi kabir işlemi sonucu, o kadının da çoklu ilaç zehirlenmesinden öldüğü anlaşıldı.

Şüphelinin telefonunda Ulviye K.’ya ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde altınların fotoğraflarıbulundu. Ardından yapılan ev baskınında, bu altınlara ulaşıldı.

A.A. iki ayrı olay nedeniyle “kasten öldürme” ve “yağma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürerken, şüphelinin ilaçları nereden temin ettiği ve başka suç ortakları olup olmadığı araştırılıyor.