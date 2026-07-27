Ankara'da kan donduran aile katliamı! Gözü dönen damat, kayınpederi ve kaynanasına kurşun yağdırdı!

Ankara'nın Güdül ilçesinde aile arasında çıkan tartışma çifte cinayetle sonuçlandı. Kimliği henüz belirlenemeyen damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla vurarak öldürürken, olay esnasında kendisi de yaralı olarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara'da kan donduran aile katliamı! Gözü dönen damat, kayınpederi ve kaynanasına kurşun yağdırdı!
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Olay, 25 Temmuz Cumartesi günü Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından ismi henüz öğrenilemeyen damat, yanında bulunan silahla 48 yaşındaki kayınpederi Yakup K. ve yine 48 yaşındaki kayınvalidesi Emine K.'ye ateş etti.

KENDİSİ DE AYNI SİLAHLA YARALANDI

Kurşunların hedefi olan Yakup K. ve Emine K. olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırı esnasında kullanılan aynı silahla yaralanan şüpheli damat ise bölgeye intikal eden polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ve hastanedeki işlemleri devam ediyor.

Hayatını kaybeden çiftin cenaze işlemleri tamamlandı. Yakup K. ve Emine K.'nin cenazeleri bugün Sincan Mezarlığı'na getirilerek burada toprağa verildi.

Polis ekiplerinin çifte cinayetle ilgili başlattığı soruşturma tüm detaylarıyla sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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