Ankara'da kan donduran cinayet! Öz kardeşine ormanda kurşun yağdırdı

Gülay Akgün Mutlu'nun arkadaşlarından Mesut Cantürk, olayın öncesine ve sonrasına dair detayları anlattı. Cantürk, yaşanan süreci şu sözlerle ifade etti:

"Gülay ile yıllardır komşuluk yapardık. Beraber çok çalışmıştık. En son cezaevindeydi. Tahliye olduktan sonra yine yanımıza geldi. Paraya ihtiyacı vardı. Birkaç gün yanımızda çalıştı. Daha sonra kızı bizi aradı. Annesine ulaşamadığını ve çevreyi kontrol etmemi rica etti. Civarı kontrol ettiğimizde kendisini ve aracını göremedik. Ardından bölgeye iki aracın geldiğini gördük. Daha sonra Gülay'ın aracının geçtiğini gördük ama içinde kendisi yoktu. Ben de durumu kızına bildirdim. Kızı da araçların olduğu yere gittiklerini söyledi. Ertesi gün Gülay'ın vurularak öldürüldüğünü öğrendik. Tekrar kızını aradığımda, annesini dayısının öldürdüğünü söyledi. Nedeni sorduğumda bilmediğini ifade etti. Aralarında yaptıkları ticaretten dolayı yaşanan anlaşmazlıktan dolayı cinayetin işlendiğini söyleyenler var. Gülay ile en son konuştuğumuzda neden pansiyonda kaldığını ve evine gitmediğini sordum. O da bana kızlarıyla arasında problem olduğunu söyledi. Gülay'ın eşinin düzenlediği faturalarda kanuna aykırı haller de bulunmuş. Gülay da eşine vekalet verdiği için suçlu görülmüştü ve cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 5 ay cezaevinde kalmıştı. 3 yıl 6 ay cezasının olduğunu söylemişti. Bazen maddi olarak zor duruma düşüyordu. Bizler de destek olmaya çalışıyorduk. Ailesiyle arası bozuk olduğu için eve gitmediğini söylemişti. Kaldığı pansiyonun da ücretini ödemekte güçlük çektiğini belirtmişti"