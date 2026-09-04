Ankara’da kayboldu, 4 gün sonra cesedi bulundu! Ağabeyinden çarpıcı cinayet iddiası

Ankara'da Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan İsmail Küçükerdoğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Küçükerdoğan için Elmadağ ilçesinde bulunan Yeşildere Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının katıldığı cenaze töreninin ardından konuşan ağabey Mustafa Küçükerdoğan, kardeşinin ölümüne dair ciddi suçlamalarda bulundu.

TELEFON NEDEN UÇAK MODUNDAYDI?

Sincan'da yaşayan İsmail Küçükerdoğan, 30 Ağustos sabahı evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesinin güvenlik güçlerine yaptığı ihbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 2 Eylül tarihinde Ayaş ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi kırsalında Küçükerdoğan'a ait otomobil bulundu. Yapılan incelemede, araçta bırakılan cep telefonunun 'uçak moduna' alınarak sinyalinin kesildiği tespit edildi.

Çalışmalarını aracın bulunduğu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bir gün sonra Çıngıraklı Mağarası çevresindeki sarp kayalıklarda Küçükerdoğan'ın cansız bedenine ulaştı. Bulunduğu yerden helikopter yardımıyla alınan cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, yapılan ilk tespitler Küçükerdoğan'ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği yönünde oldu. Bedeninde doğrudan bir cinayet unsuruna rastlanmadı. Soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen kişi veya kişilerin ifadelerine başvuruldu. Öte yandan, maktulün telefonunda yapılan ilk incelemelerde yer alan harita kayıtlarına göre, Küçükerdoğan'ın ölü bulunduğu bölgeye daha önce de birkaç kez gittiği öne sürüldü.

AĞABEYDEN KAN DONDURAN İDDİA: "TORNAVİDAYLA SALDIRMAYA ÇALIŞMIŞ"

Yetkililerin kaza ihtimali üzerinde durmasına karşın, ağabey Mustafa Küçükerdoğan kardeşinin birkaç hafta önce tartıştığı bir şahıs tarafından planlı bir şekilde ortadan kaldırıldığını iddia etti. Ağabey Küçükerdoğan, "Kardeşimin yüksekten düşerek öldüğü söyleniyor ama buna inanmıyoruz. Yürümeyi sevmezdi. Her yere aracıyla giderdi. Öldüğü yere gidecek birisi değildi. Üstelik yükseklik korkusu da vardı. Zorla oraya götürüldüğünü düşünüyorum. Kardeşimi oraya tartıştığı kişilerce götürüldüğünü düşünüyorum. O kişi bunu tek başına yapabilecek birisi değil. Başka kişileri azmettirmiş olabilir. Kardeşimle yol verme sebebiyle tartışmışlar. 5 kilometre takip etmiş. Sonra da işyerine gitmiş. Kardeşimin kendisini tartışma sırasında video kaydına aldığını ve o görüntüleri silmesini istemiş. O sırada tekrar küfürlü tartışma yaşanmış. Elindeki tornavidayla saldırmaya çalışmış" ifadelerini kaydetti.

Kardeşinin vefatında çok fazla şüphe barındıran unsur olduğunu belirten Mustafa Küçükerdoğan, "Kardeşimle en son kaybolduğundan bir gün önce konuşmuştuk. Kayınbiraderimin cenazesi vardı. İşinin olduğunu ve cenazeye geç gelebileceğini söyledi. Her ne şekilde kandırıldıysa olay günü sabah saatlerinde işe gideceğinin söyleyerek evden çıkmış. Üzerinde iş kıyafetleri de yokmuş. Daha sonra da telefonunun sinyali kesilmiş. Kaybolduğu gün saatlerce kendisinden haber alamadık. Hiçbir zaman böyle huyları olmamıştı. Telefonunu kapatacak biri değildi. Gizli işleri yoktu, nereye gideceğini her zaman söylerdi. İhbarda bulunduk. İki gün boyunca sonuç alamadık. Bir televizyon programına başvurduk. Ertesi gün kardeşimin aracı bulundu. Diğer günde cesedini bulduk" dedi.

"HAREKETLERİNDE BİR GARİPLİK YOKTU"

Son günlerinde kardeşinin tavırlarında herhangi bir olağandışılık gözlemlemediklerini vurgulayan ağabey Küçükerdoğan, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: "Kardeşimle son konuştuğumuz hareketlerinde bir gariplik yoktu. Her şey normaldi. Evine alışveriş yapmıştı. Eşiyle herhangi bir problem de yaşamamıştı. Sürecin takipçisi olacağız"