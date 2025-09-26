Ankara’da konser skandalı: ABB soruşturmasında 9 tutuklama talebi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin başlatılan usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 9’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara’da konser skandalı: ABB soruşturmasında 9 tutuklama talebi
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser organizasyonları mercek altına alındı.

İddialara göre, harcamalarda usulsüzlük yapıldığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise “tutuklama talebi” ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

USULSÜZLÜK İDDİALARI GÜNDEMİ SARSTI

Belediyenin konser organizasyonlarına ayırdığı bütçede “fahiş harcama” ve “belge üzerinde usulsüzlük” yapıldığı öne sürülüyor. Soruşturma dosyasında, konserlerin maliyetleri ile ödenen faturalar arasında ciddi farklılıklar bulunduğu iddialar arasında yer aldı.

Alanyaspor–Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Alanyaspor–Galatasaray maçı CANLI İZLEAlanyaspor–Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Alanyaspor–Galatasaray maçı CANLI İZLESpor
İstanbul’da dehşet: Kardeşini ekmek almaya giderken silahla öldürdüİstanbul’da dehşet: Kardeşini ekmek almaya giderken silahla öldürdüYurt
ankara
Günün Manşetleri
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
BM'de Netanyahu protestosu
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Çok Okunanlar
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı! Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Mevduat hesabında en karlı banka hangisi? Mevduat hesabında en karlı banka hangisi?
Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı! Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı!