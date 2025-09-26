Ankara’da konser skandalı: ABB soruşturmasında 9 tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser organizasyonları mercek altına alındı.

İddialara göre, harcamalarda usulsüzlük yapıldığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise “tutuklama talebi” ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

USULSÜZLÜK İDDİALARI GÜNDEMİ SARSTI

Belediyenin konser organizasyonlarına ayırdığı bütçede “fahiş harcama” ve “belge üzerinde usulsüzlük” yapıldığı öne sürülüyor. Soruşturma dosyasında, konserlerin maliyetleri ile ödenen faturalar arasında ciddi farklılıklar bulunduğu iddialar arasında yer aldı.