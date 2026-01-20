Ankara'da köpek saldırısı! Sokak ortasında sürü halinde saldırdılar

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde evine giden bir kadın, sokak köpeklerinin hedefi oldu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan korku dolu anlarda, talihsiz kadının imdadına yetişen komşusunun refleksi faciayı önledi.

Ankara'da köpek saldırısı! Sokak ortasında sürü halinde saldırdılar
Olay, 12 Ocak tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine doğru yürümekte olan bir vatandaş, aniden karşısına çıkan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan kadının yardım çığlıklarını duyan bir mahalle sakini hızla duruma müdahale etti.

Evinin bahçe kapısını açarak kadının içeri sığınmasını sağlayan komşu, köpekleri bölgeden uzaklaştırmayı başardı.  

Saldırının ardından hastaneye başvuran kadının vücudunda ısırık izleri oluştuğu belirlendi. Hastanede gerekli tedavileri yapılan mağdurun taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

