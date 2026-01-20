Ankara'da köpek saldırısı! Sokak ortasında sürü halinde saldırdılar

Olay, 12 Ocak tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine doğru yürümekte olan bir vatandaş, aniden karşısına çıkan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan kadının yardım çığlıklarını duyan bir mahalle sakini hızla duruma müdahale etti.

Evinin bahçe kapısını açarak kadının içeri sığınmasını sağlayan komşu, köpekleri bölgeden uzaklaştırmayı başardı.

Saldırının ardından hastaneye başvuran kadının vücudunda ısırık izleri oluştuğu belirlendi. Hastanede gerekli tedavileri yapılan mağdurun taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı.