Ankara'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da bir otomobil trafik levhasına çarptı. Çarpma sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Editör: Uğur Çam

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Çankaya ilçesi Libya Caddesi'nde trafik levhası direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Yaralanan araçtaki 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Manisa'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar varManisa'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ankara # ankara # trafik kazası
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