Ankara'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da bir otomobil trafik levhasına çarptı. Çarpma sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Çankaya ilçesi Libya Caddesi'nde trafik levhası direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan araçtaki 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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