Ankara'da korkutan yangın! Atölye alevlere teslim oldu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, ahşap malzeme üretimi yapılan 3 katlı bir iş yerinde sabah saatlerinde çıkan yangın büyük panik yarattı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, iş yerinin tamamına yayıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara'da korkutan yangın! Atölye alevlere teslim oldu
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Yangın, Kavaklı Mahallesi Siteköy Sanayi Sitesi'nde bulunan atölyede başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, içerideki ahşap malzemeler nedeniyle kısa sürede üst katlara sıçradı.

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sanayi sitesindeki diğer iş yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı. Uzun süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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