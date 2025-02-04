Ankara’da korkutan yangın! İtfaiye müdahale ediyor

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’ndeki bir inşaat alanında yangın çıktı. Binanın üçüncü katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Alevlerin üst katlara ve çevreye sıçramaması için bölgeye ek itfaiye araçları yönlendirildi.