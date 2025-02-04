Ankara’da korkutan yangın! İtfaiye müdahale ediyor

Başkent Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir inşaatın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara’da korkutan yangın! İtfaiye müdahale ediyor
Yayınlanma:

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’ndeki bir inşaat alanında yangın çıktı. Binanın üçüncü katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Alevlerin üst katlara ve çevreye sıçramaması için bölgeye ek itfaiye araçları yönlendirildi.

Dev operasyon! 5 milyar TL’lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildiDev operasyon! 5 milyar TL’lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

ankara yangın
Günün Manşetleri
5 milyar TL’lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kronik hastalara reçete kolaylığı!
Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni aşama
Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu
Savunma Sanayisi Ocak ayında ihracatta rekor kırdı
Çiftlik Bank davasında karar
PKK'lı teröristler Silopi'de teslim oldu
Dolar tarihi zirveyi gördü
Bakanlar Kurulu’nda kritik gündem
Çok Okunanlar
Benzin ve motorine zam mı geldi? Benzin ve motorine zam mı geldi?
Resmi Gazete'de yeni atamalar! Resmi Gazete'de yeni atamalar!
5 milyar TL’lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi 5 milyar TL’lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi
Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatlarında son durum!
Ankara’da korkutan yangın! Ankara’da korkutan yangın!