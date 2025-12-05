Ankara’da lise öğrencilerinin öğretmene saygısızlığı gündem oldu: Emniyet inceleme başlattı

Yaklaşık üç hafta önce Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde meydana gelen ve büyük yankı uyandıran olayla ilgili olarak, okul yönetimi tarafından başlatılan disiplin süreci halihazırda devam ediyor. Ancak, olayın ardından yayılan ve kamuoyunda geniş tepkiye neden olan görüntülerin ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de resmi bir inceleme başlattı.

Emniyet güçlerinin okul idaresi ile görüştüğü öğrenilirken, olayla ilgili bilgi toplama süreci devam ediyor. Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de bizzat okula giderek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

YARALANAN ÖĞRETMENİN SON DURUMU

Olay sırasında yaşadığı kaza nedeniyle yaralanan fizik öğretmeni M.C., hastanedeki gerekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Öğretmen M.C.'nin öğrencileri hakkında herhangi bir şikayetçi olmadığı belirtilirken, raporlu olduğu için evinde tedavisine devam ettiği kaydedildi.