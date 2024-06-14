Ankara'da manzara yine aynı! Sağanak yağış hayatı felç etti...

Başkentte hafta başından beri etkili olan aşırı sıcaklar, bugün yerini yağışlı havaya bıraktı. Şehir merkezinde saat 15.00 civarında havanın serinlemesiyle birlikte sağanak yağmur ve dolu yağışı başladı. Aniden başlayan dolu, dışarıda olan vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Yayalar, balkon altları ve otobüs durakları gibi üstü kapalı alanlara sığınarak doludan korunmaya çalıştı.

SÜRÜCÜLER ZORLANDI

Trafikteki sürücüler, araçlarını durdurarak yağışın bitmesini bekledi. Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde misket büyüklüğündeki dolu taneleri, kısa sürede zemini beyaza bürüdü. Ayrıca dolunun şiddeti nedeniyle bazı araçların kaportalarında küçük hasarlar meydana geldi. Bazı sürücüler, araçlarını korumak için branda ve battaniye gibi örtülerle önlem aldı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından sağanak devam etti. Belediye ekipleri, kent genelinde su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı.