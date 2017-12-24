Ankara'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi sorusunu sorulmaya başlandı. Peki Ankara'da 25 Aralık'ta okullar tatil mi? Hangi illerde okullar 25 Aralık Pazartesi tatil? Ankara Valisi Ercan Topaca 25 Aralık'ta okulların tatil olmadığını açıkladı

Ankara'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi sorusunu sorulmaya başlandı. Peki Ankara'da 25 Aralık'ta okullar tatil mi?



Ankara'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi sorusunu sorulmaya başlandı.



Ankara'da 25 Aralık'ta okullar tatil mi? sorusunun yanıtı öğrenci ve veliler tarafından oldukça merak ediliyor.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada yarın Ankara'da hava 2 derece olacak.

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İşte Ankara'da okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı...



Ankara Valisi Ercan Topaca'dan açıklama

Sevgili öğrenciler, Meteorolojik tahminlere göre, okulların tatil edilmesini gerektirir bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayınladığı yurt geneli hava durumu raporunda hafta sonunda kar yağışının bazı illerde etkili olacağı bilgisine yer verilmişti.



ulusal.com.tr