Ankara'da dev operasyon: Onlarca tutuklama var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8-14 Mayıs'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 207 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 35'i tutuklanırken, aramalarda 16 kilogram esrar, 2,6 kilogram eroin, 2 kilo 673 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram kokain, 10 gram skunk, 79 bin 452 uyuşturucu içerikli hap, 47 kök Hint keneviri ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.