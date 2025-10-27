Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı! Polis ve şüpheli yaralandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda çatışma çıktı. Olayda 1 polis memuru ve 1 şüpheli yaralandı.

Olay, Keçiören’in Ufuktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Şube ekiplerinde görevli polis memuru Ahmet Y., takibe alınan uyuşturucu satıcısı Muhammed Furkan K.’nin bulunduğu adrese gitti. Şüpheli, polisleri fark edince ateş açtı. Açılan ateşte polis memuru Ahmet Y. yaralandı.

Polis memurunun karşılık vermesiyle şüpheli de vurularak yaralandı. Olayda şüphelinin kullandığı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru ve şüpheli Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu, ekibin operasyonlara devam ettiği öğrenildi.