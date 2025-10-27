Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı! Polis ve şüpheli yaralandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Açılan ateşte polis memuru Ahmet Y. ve şüpheli Muhammed Furkan K. yaralandı. Olayda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı! Polis ve şüpheli yaralandı
Yayınlanma:

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda çatışma çıktı. Olayda 1 polis memuru ve 1 şüpheli yaralandı.

Olay, Keçiören’in Ufuktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Şube ekiplerinde görevli polis memuru Ahmet Y., takibe alınan uyuşturucu satıcısı Muhammed Furkan K.’nin bulunduğu adrese gitti. Şüpheli, polisleri fark edince ateş açtı. Açılan ateşte polis memuru Ahmet Y. yaralandı.

Polis memurunun karşılık vermesiyle şüpheli de vurularak yaralandı. Olayda şüphelinin kullandığı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru ve şüpheli Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu, ekibin operasyonlara devam ettiği öğrenildi.

Hatay’da depremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybettiHatay’da depremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybettiYurt
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekilliği seçim sonucu açıklandı: Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın kazandıBayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekilliği seçim sonucu açıklandı: Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın kazandıGündem
PKK'nın Türkiye'den çekilme kararını Vatan Partisi değerlendirdiPKK'nın Türkiye'den çekilme kararını Vatan Partisi değerlendirdiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ankara uyuşturucu operasyonu
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden ilk değerlendirme
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Vatan Partisi İstanbul İl Kurultayı tamamlandı!
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı
Merdan Yanardağ’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
31 Ekim'den sonra ehliyet yenilemek servete mal olacak!
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi!
PKK tüm güçlerini Türkiye'den çekeceğini duyurdu
O yollar bugün trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar açıklandı!
İstanbul'un 4 ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı!
Çok Okunanlar
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı! Polis ve şüpheli yaralandı Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı! Polis ve şüpheli yaralandı
Hatay’da konteyner yangını! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Hatay’da konteyner yangını! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Bim 28 Ekim Salı kataloğu yayımlandı! Bim 28 Ekim Salı kataloğu yayımlandı!
Bedaş'tan 27 Ekim için 'büyük kesinti' uyarısı! İşte o ilçeler Bedaş'tan 27 Ekim için 'büyük kesinti' uyarısı! İşte o ilçeler