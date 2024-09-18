Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgilere göre, F.Ç.'nin kullandığı 06 ELR 122 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen Etimesgut-AŞTİ hattına ait bir dolmuşla çarpıştı. Çarpışmanın ardından dolmuş şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza anında dolmuşta yolcu bulunmadığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.