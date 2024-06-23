Ankara'da palet fabrikası yandı! Ekipler müdahale ediyor

Ankara'da bulunan palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın bitişikteki diğer bir fabrikaya da sıçradı.

Ankara'da palet fabrikası yandı! Ekipler müdahale ediyor
Ankara'da palet fabrikası yandı! Ekipler müdahale ediyor
Editör: Uğur Çam
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Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan palet fabrikasında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekilerin, durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bitişikteki bir diğer fabrikaya da sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın sırasında mesai başlamadığı için içeride personel bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ankara # yangın
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