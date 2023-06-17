Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu

Yağışlı havanın etkisi sürüyor. Ankara'da pazar günü havanın nasıl olacağı merak konusu. Sizler için ilçe ilçe Ankara'da hava durumunu yazdık. İşte Pazar günü Ankara'da ve ilçelerinde hava durumu.

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının il genelinde en düşük 16 derece, en yüksek 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 1

AKYURT HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

En düşük sıcaklık: 13 derece

En yüksek sıcaklık: 23 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 2

ALTINDAĞ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 3

AYAŞ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 12 derece

En yüksek sıcaklık: 28 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 4

BALA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 22 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 5

BEYPAZARI HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 6

ÇAMLIDERE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 11 derece

En yüksek sıcaklık: 21 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 7

ÇANKAYA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 8

ÇUBUK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 13 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 9

ELMADAĞ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 11 derece

En yüksek sıcaklık: 23 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 10

ETİMESGUT HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 11

EVREN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 12

GÖLBAŞI HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 13 derece

En yüksek sıcaklık: 23 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 13

GÜDÜL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 14

HAYMANA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 13 derece

En yüksek sıcaklık: 22 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 15

KALECİK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 16

KAHRAMANKAZAN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 12 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 17

KEÇİÖREN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 18

KIZILCAHAMAM HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 13 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 19

MAMAK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 20

NALLIHAN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

 

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 21

POLATLI HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 22

PURSAKLAR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 23

SİNCAN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 24

ŞEREFLİKOÇHİSAR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 17 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu - Resim : 25

YENİMAHALLE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

KAYNAKhttps://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx?b=9#sfB

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