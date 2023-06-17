Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu
Yağışlı havanın etkisi sürüyor. Ankara'da pazar günü havanın nasıl olacağı merak konusu. Sizler için ilçe ilçe Ankara'da hava durumunu yazdık. İşte Pazar günü Ankara'da ve ilçelerinde hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının il genelinde en düşük 16 derece, en yüksek 24 derece olacağı tahmin ediliyor.
AKYURT HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
En düşük sıcaklık: 13 derece
En yüksek sıcaklık: 23 derece
ALTINDAĞ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 16 derece
En yüksek sıcaklık: 24 derece
AYAŞ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 12 derece
En yüksek sıcaklık: 28 derece
BALA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 14 derece
En yüksek sıcaklık: 22 derece
BEYPAZARI HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 15 derece
En yüksek sıcaklık: 25 derece
ÇAMLIDERE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 11 derece
En yüksek sıcaklık: 21 derece
ÇANKAYA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 15 derece
En yüksek sıcaklık: 24 derece
ÇUBUK HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 13 derece
En yüksek sıcaklık: 24 derece
ELMADAĞ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 11 derece
En yüksek sıcaklık: 23 derece
ETİMESGUT HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 14 derece
En yüksek sıcaklık: 25 derece
EVREN HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 15 derece
En yüksek sıcaklık: 25 derece
GÖLBAŞI HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 13 derece
En yüksek sıcaklık: 23 derece
GÜDÜL HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 15 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
HAYMANA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 13 derece
En yüksek sıcaklık: 22 derece
KALECİK HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 14 derece
En yüksek sıcaklık: 29 derece
KAHRAMANKAZAN HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 12 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
KEÇİÖREN HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 16 derece
En yüksek sıcaklık: 24 derece
KIZILCAHAMAM HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 13 derece
En yüksek sıcaklık: 24 derece
MAMAK HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 14 derece
En yüksek sıcaklık: 24 derece
NALLIHAN HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 14 derece
En yüksek sıcaklık: 24 derece
POLATLI HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 15 derece
En yüksek sıcaklık: 25 derece
PURSAKLAR HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 15 derece
En yüksek sıcaklık: 24 derece
SİNCAN HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 15 derece
En yüksek sıcaklık: 25 derece
ŞEREFLİKOÇHİSAR HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 17 derece
En yüksek sıcaklık: 26 derece
YENİMAHALLE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
En düşük sıcaklık: 14 derece
En yüksek sıcaklık: 25 derece
KAYNAK: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx?b=9#sfB