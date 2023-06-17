Ankara'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe Ankara'da hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının il genelinde en düşük 16 derece, en yüksek 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

AKYURT HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

En düşük sıcaklık: 13 derece

En yüksek sıcaklık: 23 derece

ALTINDAĞ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

AYAŞ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 12 derece

En yüksek sıcaklık: 28 derece

BALA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 22 derece

BEYPAZARI HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

ÇAMLIDERE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 11 derece

En yüksek sıcaklık: 21 derece

ÇANKAYA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

ÇUBUK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 13 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

ELMADAĞ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 11 derece

En yüksek sıcaklık: 23 derece

ETİMESGUT HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

EVREN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

GÖLBAŞI HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 13 derece

En yüksek sıcaklık: 23 derece

GÜDÜL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

HAYMANA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 13 derece

En yüksek sıcaklık: 22 derece

KALECİK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 29 derece

KAHRAMANKAZAN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 12 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

KEÇİÖREN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 16 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

KIZILCAHAMAM HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 13 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

MAMAK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

NALLIHAN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

POLATLI HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

PURSAKLAR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 24 derece

SİNCAN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 15 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

ŞEREFLİKOÇHİSAR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 17 derece

En yüksek sıcaklık: 26 derece

YENİMAHALLE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık: 14 derece

En yüksek sıcaklık: 25 derece

KAYNAK: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx?b=9#sfB