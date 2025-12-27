Ankara’da pazartesi okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi?

Ankara’da cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı gündemde en çok “pazartesi günü okullar tatil olacak mı?” sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre başkentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor, sıcaklıklar da mevsim normallerinin altında seyrediyor.

MGM’nin son raporunda, yağışların yer yer etkili olmasının beklendiği ancak şu an için pazartesi gününe ilişkin resmi bir tatil duyurusunun yapılmadığı yer alıyor. Öğrenci ve veliler kar yağışının seyri ile birlikte Ankara Valiliği’nin ilân edeceği kar tatili kararını merakla bekliyor.

Ankara’daki kar yağışı cumartesi boyunca sürdü ve akşam saatlerinde de kentin birçok noktasında etkisini korudu. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da düşerek özellikle gece saatlerinde eksi derecelere inmesi tahmin ediliyor.

Valilikten yapılacak resmi açıklama, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda belirleyici olacak. Gelişmeler geldikçe kamuoyu ile paylaşılacak.