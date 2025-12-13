Ankara’da 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne büyük darbe: Eğlence mekanı kurşunlama olayında 5 kişi tutuklandı!

Olay, 9 Aralık tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesi, Barbaros Mahallesi’nde yer alan bir eğlence mekânının kurşunlanmasıyla yaşandı. Bu silahlı saldırının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Emniyet birimleri, kurşunlama olayını gerçekleştiren zanlıların 'Ruhsuzlar' adını kullanan organize suç örgütüne mensup olduklarını ve bu eylemi haksız kazanç elde etme hedefiyle gerçekleştirdiklerini tespit etti.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ KAÇARKEN YAKALANDI

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, silahlı eylemin organize suç örgütünün yöneticileri A.A. ve U.G. ile üyeleri E.A., M.İ. ve Y.D. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt yöneticilerinden U.G. ile üyeler E.A., M.İ. ve Y.D. yakalandı.

Örgütün diğer yöneticisi A.A. ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, yurt dışına kaçma girişimi sırasında tespit edildi. Dubai’ye kaçmak üzereyken yakalanan A.A., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen beş şüpheli de çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.