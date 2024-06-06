Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü

Başkentte sağanağa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü. Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıldırım düşmesi nedeniyle kentin batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığını, yağışın olumsuz etkilerine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

 METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olmasının beklendiğini duyurmuştu.

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# ankara # sağanak # meteoroloji
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