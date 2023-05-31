Ankara'da sağanak hayatı felç etti

Başkent'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Yollar tabiri caizse göle döndü.

Göle dönen yollarda su tahliyesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Bazı rögar kapakları tehlikeli olmasına rağmen açılarak su tahliyesi yapıldı.

Keçiören ilçesinde sağanakla beraber şiddetli dolu yağışı kameralara böyle yansıdı. Bir vatandaş evinin penceresinden o anları kaydetti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sağanak, dolunun ardından mazgalların tıkandığını ve Kalaba Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada büyük bir sel baskını olduğunu belirtti.

Altınok, sel sularının tahliye edilmesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. , "Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor” dedi.

Ankara Valiliği sağanak yağışın Salı günü de devam edeceğini belirtti. Sel ve su baskınlarına dolu yağışı nedeniyle Ankaralılar tedbirli olmaya çağırıldı.