Ankara'da şiddetli sağanak yolu yuttu! Keçiören'de dev çökme: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Ankara genelinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak yağış ve sel, başkentte hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ankara'da şiddetli sağanak yolu yuttu! Keçiören'de dev çökme: Çok sayıda araç mahsur kaldı
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Keçiören ilçesindeki Gülgün Sokak’ta aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir çökme meydana geldi. Oluşan derin çukur ve toprak kayması sonucunda yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda araç zarar görerek mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU, ÇEVREDE TEPKİLER YAŞANDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda belediye, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri dev çukurda ve su birikintilerinde mahsur kalan araçları kurtarmak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Güvenlik önlemleri kapsamında yol yaya ve araç trafiğine kapatılırken, olay yerindeki bazı vatandaşlar belediye ekiplerine tepki gösterdi.
Başkent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuğu, sürücülerin trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadığı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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