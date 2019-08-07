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Ankara'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? (8-9 Ağustos su kesintisi)

Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde  pompa istasyonundaki kollektörlerin büyütülmesi için bağlantı çalışması yapılacağından dolayı su kesintisi yapılacak

Ankara'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? (8-9 Ağustos su kesintisi)

Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde  pompa istasyonundaki kollektörlerin büyütülmesi için bağlantı çalışması yapılacağından 8 Ağustos Perşembe 00:05 ile 9 Ağusyos Cuma 10:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. 

Etkilenecek yerler
Taşpınar Mah. Kızılçaşar Mah. İncek Mah. Tulumtaş Mah. (Siteler), Koparan Mah. Çankaya ilçesi Beytepe Mah. (Yeni Güneyce Villalaraı ve civarı), Ahlatlıbel Mah. (Öysekent, Anayasa Mahkemesi ve civarı, HSYK inşaatı kısmı, Jandarma Okullar Komutanlığı)



ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara
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