Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Başkent Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 milyon lira karşılığında satılmak maksadıyla getirilen 69 tarihi eser ele geçirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Yayınlanma:

Başkent Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlıca Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından saat 21.00'de Yeni Bağlıca Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, S.C. ve S.B. isimli şüphelilerin, 2 milyon lira karşılığında satmak maksadıyla getirdikleri 4 cam vazo, Bizans ve Roma dönemine ait 6 sikke, 4 pişmiş toprak su kabı, at figürlü toprak sürahi, hayvan figürlü 7 toprak heykel, insan figürlü 8 toprak heykel, hayvan figürlü 2 metal yüzük ve çeşitli figürlerde 37 metal ve cam obje olmak üzere toplam 69 tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da Çengel-8 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktıİstanbul'da Çengel-8 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

tarihi eser kaçakçılığı operasyon ankara
Günün Manşetleri
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti
İstanbul'da Çengel-8 operasyonları
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nde Suriye vurgusu
Hizbullah Genel Sekreteri'nden Suriye'ye destek açıklaması
Çin ve ABD arasında Tayvan gerilimi!
Memurlar zamda adalet istiyor
Fransa'da siyasi kriz! Başbakan istifa etti
Suriye, Terörle Mücadele ve F-35 tartışmaları
KKTC Dışişleri Bakanı Ulusal Kanal'da anlattı
Rusya'dan "Soğuk Savaş yeniden canlandırıldı" açıklaması
Çok Okunanlar
Akdeniz açıklarında deprem oldu Akdeniz açıklarında deprem oldu
Öğrenciler ve veliler dikkat! O uygulama kaldırıldı Öğrenciler ve veliler dikkat! O uygulama kaldırıldı
Emekli aylığında artış mı olacak? işte detaylar... Emekli aylığında artış mı olacak? işte detaylar...
Yasak ilişki yaşadığı kadının kocasından kaçarken balkondan düşüp öldü! Yasak ilişki yaşadığı kadının kocasından kaçarken balkondan düşüp öldü!
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı! Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı!