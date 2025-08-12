Ankara’da tarlalar bilinçli olarak mı yakıldı? Ekipler harekete geçti

Ankara’nın Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi’nde, belirli noktalardaki tarlaların kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinçli şekilde yakıldığı iddia edildi.

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olayın kundaklama olup olmadığı araştırılıyor.