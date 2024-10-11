Ankara'da TOKİ sakini vatandaş pis su ve kokudan bıkmış durumda

Ankara Mamak’ta TOKİ konutları çevresinde yerden kanalizasyon suları fışkırıyor. Site çevresini saran pis sular adeta göl oluşturuyor. 2 bin nüfuslu sitede yol yok, alışveriş yapılabilecek bir bakkal yok, aydınlatma yok, yerleşim alanı olduğu halde toplu taşıma yok.

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Haber-Kamera: Tansev Sabri Kara

Ankara'nın Mamak ilçesinde TOKİ'nin inşa ettiği kentsel dönüşüm konutlarında sorunlar çözülmüyor.

Ankara'nın Mamak İlçesine bağlı Dutluk Mahallesi’nde yer alan TOKİ konutlarında sürekli kanalizasyon boruları patlıyor. ASKİ’nin sorunu çözememesi üzerine müteahhite ulaşmaya çalışan vatandaşlar yanıt alamıyor.

Konuyu Ulusal Kanal ile paylaşan site sakinleri özellikle çocuklarının tehlikede olduğunu belirterek sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Dutluk Mahallesi Muhtarı Mahmut Gürbüz de konutların çevresindeki sorunları anlattı.

Yaşanan sorunları sorumluluk gereği TOKİ'ye sorduk. Ancak TOKİ yetkilileri sorularımızı yanıtsız bıraktı.

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