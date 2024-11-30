Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar açıklandı

Ankara'da yarın Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda etkinlik düzenlenecek. Söz konusu etkinlikle ilgili Ankara'daki vatandaşları da yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi.

Başkentte, söz konusu etkinlik dolayısıyla bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğünden geldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 07.00'den itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşak ile Baruthane Kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.