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Ankara’da trafik kazası: 5 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Ankara’da trafik kazası: 5 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 06 ARF 05 plakalı otomobil ile 06 MDL 20 plakalı otomobil Kuzey Çevre Yolu Tulumtaş mevkisi Gölbaşı istikametinde çarpıştı.

Kazada Murat A, Sercan K, Erkan K, Ali Ç. ve Ahmet Ç. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Ahmet Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan iki aracın içinde bulunan alkol şişeleri dikkati çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tulumtaş #trafik kazası #ankara #alkol şişesi
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