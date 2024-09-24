Ankara'da Türkmenistan etkinliği: Türkmenistan bağımsızlığının 33. yılında panel düzenlendi

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 33. yılı Ankara'da düzenlenen panelle kutlandı. Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği ile birlikte düzenlediği panelde konuşan Büyükelçi Mekan İshanguliyev, Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin gün geçtikçe geliştiğini vurguladı.

"Bağımsızlık geleceğimizdir, onurumuzdur, şanımızdır. Kutsal bağımsızlığa saygımız sonsuzdur."



Büyükelçi İshanguliyev, Türkmenistan'ın yeniden doğuş döneminde kararlı adımlar attığına dikkat çekti.



Panelde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek de Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliği potansiyeline dikkat çekti.