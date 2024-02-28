Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 11 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak başkent Ankara'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Altındağ, Çubuk, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle'de önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon öncesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince uzun süreli fiziki ve teknik takip yapıldı. Çalışmalar sonucunda, 9 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 13 kilogram esrar, 20 gram metamfetamin, 28 kök kenevir, 150 litre sıvı gübre, 23 ışık kaynağı, 20 hava konnektörü, 11 iklimlendirme malzemesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yol kontrol uygulaması da yapıldı. Şüpheli hareketler sergileyen A.H.B. ve H.A'nın üst aramasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 825 uyuşturucu ve uyarı hap, ruhsatsız av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 365 lira ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.