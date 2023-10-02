Ankara'da Uyuşturucuya Darbe! 39 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da son bir hafta içerisinde ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 482 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Ankara'da Uyuşturucuya Darbe! 39 Şüpheli Tutuklandı
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Ankara'da son bir haftada narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 482 zanlıyı yakaladı. Operasyonların ardından yakalanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Operasyonlarda, 6 kilo 420 gram esrar, 425 gram eroin, 1761 gram kokain, 4 kilo 504 gram sentetik uyuşturucu, 46 bin 132 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 96 tabanca fişeği, 5 şarjör, 7 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 258 bin 520 lira ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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