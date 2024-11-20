Ankara'da vatandaşlara kritik uyarı! Yarın etkili olacağı açıklandı

Ankara Valiliği, kentte görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir uyarı yaptı. Yapılan açıklamada, yarın il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da vatandaşlara kritik uyarı! Yarın etkili olacağı açıklandı
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Başkent Ankara'da etkili olması beklenen hava durumu ile ilgili vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Ankara Valiliği, il genelinde etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Ankara'daki vatandaşları yakından ilgilendiren açıklama, Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre rüzgarın, yarın Ankara il genelinde genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın gece saatlerine kadar süreceği tahmin edilen rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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