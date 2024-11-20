Ankara'da vatandaşlara kritik uyarı! Yarın etkili olacağı açıklandı

Başkent Ankara'da etkili olması beklenen hava durumu ile ilgili vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Ankara Valiliği, il genelinde etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Ankara'daki vatandaşları yakından ilgilendiren açıklama, Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre rüzgarın, yarın Ankara il genelinde genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın gece saatlerine kadar süreceği tahmin edilen rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.