Ankara'da yarın (19 Mayıs Salı) hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Gece yarısından itibaren başlayacak kısıtlamalar hangi yolları kapsıyor? Başkent trafiğinde mağduriyet yaşamamak için hangi güzergahlar kullanılmalı? İşte Ankara'da trafiğe çıkacakların bilmesi gereken o kritik liste ve kapanış saatleri...

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile Ankara Spor Salonu’ndaki programlar nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Kısıtlamalar bazı bölgelerde bu gece, bazı bölgelerde ise yarın sabah başlayacak.

BAYRAM MESAİSİ: KAPANACAK YOLLAR

Yarın sabah saat 08.00'den itibaren bayram etkinlikleri kapsamında pek çok cadde çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre;

  • Milli Müdafaa Caddesi,
  • Kumrular Caddesi,
  • Necatibey Caddesi,
  • Gençlik Caddesi,
  • Akdeniz Caddesi,
  • Anıt Caddesi,
  • Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi,
  • Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile bu bölgelere açılan tüm cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

KURULTAY HAZIRLIĞI: KISITLAMA BU GECE BAŞLIYOR

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" etkinlikleri nedeniyle ulaşım planı erkene çekildi. Bu kapsamda bugün saat 23.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar şu noktalar kapalı olacak:

  • Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı kavşak ile Baruthane kavşak arasında kalan bölümü (çift yönlü).
  • Tren Garı kavşak ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantlar (alt geçit hariç)
  • Ulaştırma kavşaktan Tren Garı kavşağına bağlanan yan varyant.
  • Tren Garı kavşaktan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantlar (üst geçit hariç).
  • Emniyet birimleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve alternatif güzergahları tercih etmelerini öneriyor.,
