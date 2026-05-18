Ankara'da yarın (19 Mayıs Salı) hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile Ankara Spor Salonu’ndaki programlar nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Kısıtlamalar bazı bölgelerde bu gece, bazı bölgelerde ise yarın sabah başlayacak.

BAYRAM MESAİSİ: KAPANACAK YOLLAR

Yarın sabah saat 08.00'den itibaren bayram etkinlikleri kapsamında pek çok cadde çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre;

Milli Müdafaa Caddesi,

Kumrular Caddesi,

Necatibey Caddesi,

Gençlik Caddesi,

Akdeniz Caddesi,

Anıt Caddesi,

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi,

Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile bu bölgelere açılan tüm cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

KURULTAY HAZIRLIĞI: KISITLAMA BU GECE BAŞLIYOR

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" etkinlikleri nedeniyle ulaşım planı erkene çekildi. Bu kapsamda bugün saat 23.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar şu noktalar kapalı olacak: