Ankara'da yıldırım can aldı! Yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Yeşildere Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı anlarda hobi olarak beslediği hayvanları otlatmak üzere evinden ayrılan 58 yaşındaki İ.Ö.'ye kırsal alanda yıldırım isabet etti. Çevredeki komşuların olayı fark edip yardım etmek için İ.Ö.'nün yanına gittiği, ancak bağırmalarına rağmen hiçbir yanıt alamamaları üzerine durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk tıbbi kontrolde, yaşlı adamın yıldırım çarpması esnasında hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen yasal incelemelerin tamamlanmasının ardından İ.Ö.'nün cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Elmadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede devam eden olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

"SABAH 7.30'DA ÇIKIYOR VE 5 DAKİKA SONRA VEFAT EDİYOR"

İ.Ö. ile beraber büyüdüklerini belirten Yeşildere Fatih Mahallesi Muhtarı Hüseyin Deveci, arkadaşının hobi amaçlı çobanlık yaptığını anlattı. Arkadaşının evden ayrıldıktan sadece dakikalar sonra hayatını kaybettiğini aktaran Deveci, "Sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Çocukluğumuz beraber geçti, beraber büyüdük. Kendine hobi olarak 10-15 tane davar almıştı. Onları güdüyordu. Sabah 7.30'da çıkıyor ve 5 dakika sonra yıldırım düşmesi sonucu vefat ediyor. Yıldırım düşmesi sonucu davarları da ikiye ayrılıyor. Komşular görüyorlar, bağırıyorlar ama kendisinden ses gelmiyor. Olay yaşanır yaşanmaz hayatını kaybetmiş" dedi.