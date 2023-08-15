Ankara'da yolun kenarındaki ağaçlar yandı! Anadolu Bulvarı'nda akıl almaz yangın

Ankara'da Anadolu Bulvarı'ndaki refüjlerde bulunan ağaçlar yandı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Ankara'da yolun kenarındaki ağaçlar yandı! Anadolu Bulvarı'nda akıl almaz yangın
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Ankara’da refüjdeki ağaçlar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Anadolu Bulvarı’nda refüjde bulunan ağaçlar alev alev yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok geçmeden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ağaçların yanma sebebi bilinmezken, o anlar vatandaşların kameralarına anbean yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ankara # ankara # yangın
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