Ankara'daki hava durumuyla ilgili kritik açıklama! Ankara Valiliği vatandaşları uyardı

Ankara'da önümüzdeki günlerde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Ankara Valiliğinden vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Açıklamada, kentte hava sıcaklığının yarından itibaren 6 ila 12 derece azalacağı bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'daki hava durumuyla ilgili kritik açıklama! Ankara Valiliği vatandaşları uyardı
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Yurt genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde kuzey ve batı kesimlerinden başlayarak azalması bekleniyor. Meteoroloji'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, perşembeden itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği ifade edilmişti.

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Ankara Valiliğinden açıklama yapıldı.

Buna göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilerde, kentte yarından itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi ve bölge genelinde yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

Hafta başına kadar Ankara'da günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklığının 12 derece ila 2 derece değerlere kadar düşeceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi istendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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