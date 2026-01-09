Ankara'daki köpek saldırısı davasında karar: Valilik ve belediyeler 5 milyon lira tazminat ödeyecek

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve aylarca tedavi gören 12 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın hukuk mücadelesinde mahkeme son sözü söyledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Başkentte sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Tunahan Yılmaz'a ilişkin açılan tazminat davasında Ankara 8. İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Yılmaz ailesi, çocuklarının yaşadığı ağır travma, geçirdiği 15 ameliyat, uzun süren tıbbi operasyonlar ve eğitim hayatından mahrum kalması nedeniyle idare aleyhine 10 milyon liralık manevi tazminat talebinde bulunmuştu.

Dava sürecinde Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi, olayda herhangi bir kusurlarının bulunmadığını belirterek davanın reddedilmesini talep etti. Ancak mahkeme, sahipsiz hayvanların bakımı, gözetimi ve saldırgan olanların eğitilmesi gibi görev ve sorumlulukların valilikler ile büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğuna hükmederek kurumların bu talebini reddetti.

VÜCUDUNDAN DOKU NAKLİ YAPILDI

Mahkeme kararında, küçük çocuğun yaşadığı fiziksel tahribatın boyutlarına da dikkat çekildi. Tunahan'ın vücudunda çok sayıda yaralanma ve açık yara oluştuğu, saldırı sonrası kuduz tedavisi gördüğü belirtildi. Ayrıca çocuğun başındaki derin yaranın, vücudunun başka bir bölgesinden yapılan doku nakli ile kapatılabildiği vurgulandı.

Dosyadaki tüm hususları ve idarelerin hizmet kusurunu değerlendiren mahkeme, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin aileye toplam 5 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ankara köpek saldırısı
