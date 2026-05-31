Ankara'daki sır ölümde şok gelişme! Türkan Biçer'in düştüğü gecenin görüntüleri çıktı

Olay gecesine ait bina içi güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde; talihsiz kadının balkondan düşmeden hemen önce tutuklanan nişanlısıyla yaşadığı şiddetli tartışma, evdeki sıra dışı hareketlilik ve şüphelinin olayın hemen ardından elinde çarşafla aşağıya koştuğu o ilk anlar saniye saniye yer aldı.

7. Kattan Çıplak Halde Düştü, Nişanlısı Tutuklandı

Kan donduran olay, 25 Mart tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelmişti. 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı F.Ö. (46) ile birlikte ikamet ettiği dairenin 7. kat balkonundan beton zemine düşerek trajik şekilde can vermişti.

Olay yerinde üzerinde hiçbir kıyafet bulunmayan Biçer'in şüpheli ölümü üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlatmış, gözaltına alınan nişanlı F.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kızlarının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini savunan acılı aile ise davanın ağır ceza mahkemesinde "Kasten Öldürme" suçundan görülmesini talep etmişti.

Dehşet Gecesi Apartman Kameralarına Yansıdı

Soruşturma dosyasına giren ve davanın gidişatını doğrudan etkileyecek olan yeni görüntülerde, dehşet gecesinin perde arkası aralandı. Apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen anlarda şu detaylar öne çıktı:

Balkondan düşme olayından kısa süre önce Türkan Biçer ile şüpheli F.Ö. arasında koridorlara taşan sert bir tartışmanın yaşandığı ve daire içinde olağan dışı bir hareketlilik olduğu görülüyor.

Türkan Biçer'in 7. kattan çıplak halde yere düşmesinin hemen ardından, şüpheli nişanlı F.Ö.'nün panik halinde elindeki beyaz bir çarşafla apartmandan çıkarak cansız bedenin yanına koştuğu anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Savcılığın, ortaya çıkan bu yeni kamera kayıtlarını ve evdeki arbede görüntülerini bilirkişi incelemesine gönderdiği, adli tıp raporuyla birlikte davanın seyrinin netleşeceği öğrenildi.