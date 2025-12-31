Ankara'dan Beyaz Saray'a uzanan dava: "Babam Donald Trump, dna testi istiyorum"
Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki bir kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı. Annesinin televizyondaki itirafıyla gerçeği öğrendiğini iddia eden kadın, DNA testi yapılması talebiyle dava açtı.
Ankara'da ikamet eden 55 yaşındaki Necla Özmen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın (79) kendi babası olduğu iddiasıyla yargı yoluna gitti. Nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinin beyanları üzerine harekete geçen Özmen, Ankara 27. Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık tespiti davası açtı.
Öz annesinin ABD vatandaşı olduğunu ve o dönemde Trump ile ilişki yaşadığını ileri süren Özmen, Trump'ın DNA örneği vermesini ve soy bağının netleştirilmesini istedi. Yerel mahkeme davayı reddederken, Özmen kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ayrıca, ABD'deki aile mahkemesine iletilmek üzere büyükelçilik aracılığıyla da dilekçe gönderdi.
TELEVİZYONDA GÖRÜNCE İTİRAF ETTİ
İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Özmen, 1970 yılında doğduğunu ve biyolojik annesinin "Sofya" isminde bir ABD vatandaşı olduğunu belirtti. Kendisinin Dursun ve Satı Özmen çiftine evlatlık verildiğini aktaran Özmen, gerçeği öğrenme sürecini şu sözlerle anlattı:
"Evlatlık verdiği kişinin daha önce çocuğu olup öldüğü için onun nüfusuna geçirmişler beni. 2017 senesinde Sayın Trump'ın başkan seçiminde haberlerde görünce beni yetiştiren anne, 'senin baban bu' dedi. O zamanlar pek inanmak istemedim ama araştırdım, ulaşamadım o dönemlerde. Daha sonra ulaşmak için uğraştım. Mahkemeye verdim, Türk mahkemesine, aile mahkemesine. Orada reddedildi dosya. İstinafa gönderdim. Daha sonra elçiliğe yazı yazdım. Aile mahkemesine gönderilmek üzere. Sayın Trump'ın babam olduğunu ispatlamak istiyorum. Onu da DNA testiyle yapabilirim"
Özmen, kendisini yetiştiren babasının geçmişte NATO'da görev yaptığını ve biyolojik annesiyle bu süreçte tanıştıklarını ifade etti. Ailesinden edindiği bilgileri paylaşan Özmen, "O dönemlerde tanışmışlar öz annemle. Kendisinin beni kabul etmediğini, kendisinin de zaten 25-26 yaşlarında olduğunu, asker olduğunu söylemişler beni yetiştiren aileye. Hakkımda bilgileri vermiş, benim hakkımda arasıra telefondan bilgi almış ama rahatsızlandığı ve vefat ettiği söylendi bana. Ama ne kadar doğru orasını bilemiyorum" dedi.
Trump tarafından kabul görmeyi beklediğini vurgulayan Özmen, sözlerine şöyle devam etti: "Yani inşallah babam olarak çıkar, benim sadece isteğim kendisiyle yüz yüze görüşmek. Aile olarak tanışmak istiyorum. Kardeşlerimle ve kendisiyle bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum"
''BENZERLİĞİM VAR"
Olası bir karşılaşmada Trump'a neden terk edildiğini sormak istediğini belirten Özmen, fiziksel benzerlik iddiasında bulundu. Özmen, "Neden terk edildim. Belki haberi var, belki yok. Yani tek taraflı da yargılamak istemem. Ama gerçekten de içimde bir yakınlık hissettim. Yani kız kardeşlerimden biriyle de çok benzerliğim var. Babayla da benzerliğim var, çok çok benzerliğim var. Yani bir sıcaklık hissediyorum ama yüz yüze gelince ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir de İngilizce bilmediğim için nasıl anlaşacağımı da düşünüyorum. Yani inşallah sonu benim için 2026'da mutluluk getirir" ifadelerini kullandı.
"BABAMIN YANINDA YAŞAMAYI TERCİH EDERİM"
İddialarının doğrulanması ve Trump'ın babası çıkması durumunda atacağı adımlara değinen Necla Özmen, "Türkiye'de büyüdüm. Buranın geleneklerine göre büyüdüm. Tabii Türkiye güzel bir ülke. Hiçbir zaman Türkiye'den vazgeçmem. Ama babamın yanında yaşamayı tercih ederim" diye konuştu.