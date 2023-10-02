Ankaralılar Dikkat! Su Kesintisi O İlçeleri Etkileyecek
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu ana iletim hattında arıza onarım çalışmaları nedeniyle yarın Çankaya, Etimesgut, Sincan'da su kesintisi yapılacağını duyurdu.
ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Bahçekapı Mahallesi Sabancı Bulvarı üzerindeki içme suyu ana iletim hattında, yarın 09.00-20.00 saatleri arasında arıza onarım çalışması yapılacak.
Bu kapsamda, Çankaya, Etimesgut ve Sincan'daki bazı mahallelerde, planlı su kesintisi uygulanacak.
Kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şöyle:
• Çankaya ilçesi; Mustafa Kemal, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Ahmet Taner Kışlalı, Alacaatlı, Beytepe, Konutkent ve Koru mahalleleri, Etimesgut ilçesi; İstasyon, Fatih, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, 30 Ağustos, Alsancak, Elvan, Atakent, Oğuzlar ve Topçu mahalleleri, Sincan ilçesi; Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Tandoğan, Pınarbaşı, Malazgirt, Ertuğrulgazi, Osmanlı, Ahi Evran, Plevne, İstasyon ve Yenikent mahalleleri.