Ankaralılar Dikkat! Su Kesintisi O İlçeleri Etkileyecek

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Bahçekapı Mahallesi Sabancı Bulvarı üzerindeki içme suyu ana iletim hattında, yarın 09.00-20.00 saatleri arasında arıza onarım çalışması yapılacak.

Bu kapsamda, Çankaya, Etimesgut ve Sincan'daki bazı mahallelerde, planlı su kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şöyle:

• Çankaya ilçesi; Mustafa Kemal, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Ahmet Taner Kışlalı, Alacaatlı, Beytepe, Konutkent ve Koru mahalleleri, Etimesgut ilçesi; İstasyon, Fatih, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, 30 Ağustos, Alsancak, Elvan, Atakent, Oğuzlar ve Topçu mahalleleri, Sincan ilçesi; Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Tandoğan, Pınarbaşı, Malazgirt, Ertuğrulgazi, Osmanlı, Ahi Evran, Plevne, İstasyon ve Yenikent mahalleleri.