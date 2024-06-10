Ankaralılar dikkat! Valilik uyardı: Sıcaklıklar aşırı artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerinden başlayarak daha da artacağı; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ankara genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 36 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Önümüzdeki günlerde kentte sıcaklıkların 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların kent genelinde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi öngörülüyor.

11-16 SAATLERİ ARASI DİKKAT

Valilik'ten yapılan uyarıda, "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.