Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, bu kapsamda Anıtkabir'i ziyaret etti. Düzenlenen resepsiyondaki zeybek gösterisi izleyicilerden beğeni topladı.

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Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı
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Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Ankara Valisi Vasip Şahin bu kapsamda Anıtkabir'i ziyaret etti, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından anıt özel defterini imzaladı.

Şahin, deftere yazısında "Ankara Türk milleti için sadece bir şehir değil aynı zamanda bir idealin, birliğin ve dirilişin sembolü olarak değer kazanmıştır." ifadelerine dikkat çekti.

Anıtkabir ziyaretiyle başlayan etkinlikler, Meclis önünde seğmen gösterileri ile devam etti. Ankara Kalesi'ne kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrasında kaleye Türk bayrağı çekildi.

Kutlamalar kapsamında bir de resepsiyon düzenlendi. Burada da zeybek gösterisi yapıldı. Günün önemine dair yapılan konuşmalarda Ankara'nın milli mücadelenin karargahı olmasına vurgulandı.

13 Ekim 1923 tarihinde mecliste İsmet İnönü ve dört arkadaşı başkentin Ankara olması yönünde tek maddelik yasa önerisi verdi. Önerinin kabul edilmesiyle Ankara, Türkiye Devletinin başkenti oldu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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