Ankara'ya "afet düzeyinde" uyarı! Tüm birimler teyakkuz haline geçti...
Ankara'da kent genelinde görülmesi beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili kritik bir uyarı yapıldı. "Afer düzeyinde" gerçekleşmesi beklenen yağışlarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi.
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Ankara'da görülen hava durumu ile ilgili yetkililerden kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kent genelinde görülen kuvvetli yağışlar ile ilgili son duyuru Ankara Büyükşehir Belediyesinden geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada kentte görülen kuvvetli yağışların aynı anda "afet düzeyinde" olacağı kaydedildi.
Belediyelerin ilgili ekiplerinde görevli personellerin izinlerinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, tüm birimlerin yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde olduğu da ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalı üzerinden ekiplerin çalışmalarının canlı yayınla takip edilebileceği bildirildi.