Ankaralılar dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. 15-19 saatleri arasında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15.20-19.00 saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: Anadolu AjansıKonya'da korkunç kaza Meteoroloji’den sağanak uyarısı Deprem bölgesindeki faturalar siliniyor! Türkiye'de kaç yabancı var?