Ankaralılar dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. 15-19 saatleri arasında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.

Ankaralılar dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı
Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15.20-19.00 saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ankara # ankara # kuvvetli yağış # Meteoroloji Genel Müdürü
Konya'da korkunç kaza Meteoroloji’den sağanak uyarısı Deprem bölgesindeki faturalar siliniyor! Türkiye'de kaç yabancı var?
Çok Okunanlar
1 En iyi Xiaomi telefon hangisi?
2 Tarihte korku salan 4 hastalık!
3 YÖK'ten mezuniyet kararı
4 25 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
5 İyi Parti'de Erdoğan istifası