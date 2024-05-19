Ankara'ya sağanak geliyor! Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre Ankara'ya sağanak geliyor. Peki sağanak hangi tarihte etkili olacak? İşte Meteoroloji'nin yanıtı...

Ankara'ya sağanak geliyor! Tarih verildi
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Ankaralıları ilgilendiren hava durumu haberi geldi. Ankara'ya sağanak geliyor, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre sağanak yağış 3 gün aralıklıklarla etkili olacak. Peki hangi günler sağanak geliyor? İşte merak edilen sağanak haberinin ayrıntıları...

ANKARA'YA SAĞANAK GELİYOR

Ankara'ya sağanak geliyor! Tarih verildi - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre 20 Mayıs Pazartesi, perşembe ve cuma günleri Ankara'ya sağanak yağış geliyor. Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sağanak ile beraber gök gürültüsü de etkili olacak.

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