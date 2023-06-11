Ankara'yı sağanak vurdu! Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Başkent Ankara'yı kuvvetli sağanak yağış vurdu. Kentteki birçok noktada yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ankara'da öğlen saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

Kentteki yağışlar hayatı olumsuz etkilerken araçlar biriken sularda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi.

Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.