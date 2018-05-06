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Ankara'yı yine sağanak vurdu

Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı

Ankara'yı yine sağanak vurdu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Keçiören Fatih Caddesi üzerindeki çok sayıda araç arızalandı. Altgeçitlerde ve köprülerin altında oluşan su birikintisi nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Mamak’ta dün meydana gelen sel felaketinin ardından bugün öğle saatlerinde de Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti.

Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur ve dolu nedeniyle zemin kattaki evleri ve işyerlerini su bastı.

Birçok ana caddede ise göletler oluştu. Yollarda gölet oluşması nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, çok sayıda araç arızalandı.

Araç sürücüleri, araçlarını iterek göletin içinden çıkarmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin, su baskını yaşanan evlere müdahalede bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara
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